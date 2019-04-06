真的是綠光罩頂！一名男網友為了自己的五專小女友，花費了大筆金錢，不僅負債40萬，女友還只因為一次吵架，就跟別的男人跑了，還直接被對方帶回家，讓他欲哭無淚，PO文抱怨。

男網友在臉書「靠北女友」PO文，表示自己與五專學妹透過手遊認識交往，儘管對方索求無度，但他無怨無悔，不惜賣車、借錢支付對方的日常開銷與出遊費用。不僅如此，還特地跑到學校附近住旅館，專車接送女友趕早八的課，只因為女友已經在二一邊緣。

但五專妹開銷龐大，自己卻不思進取，畢業後直接失業，過了好一陣子才找到工作，卻做不到一個月就被開除，就這樣繼續當米蟲，但卻毫不在意，繼續跟自己拿錢，一次拿3個月的薪水爽去韓國玩，玩回來又要求要養寵物，讓他不得不賣掉自己的車子，甚至借錢、刷爆信用卡換現金。

沒想到在一次吵架當中，女友喝令以後不准自己進入她家，後面一次衝突更嚴重，兩人冷戰兩星期，當他想去找女友和解時，才發現對方早就跟別的男人跑了，而且交往不到一個禮拜就被對方成功帶回家恩愛，實現完美無縫接軌。

網友看到後紛紛安慰「至少不是結婚後才發現」、「這女的應該是吸血鬼轉世吧」、「為她的下任默哀2分鐘」，但也有人痛批原PO自己太蠢：「我覺得你腦袋比較有問題」、「讓對方予取予求，難怪只被當提款機」、「你當乾爸比較適合」。

(中時電子報)