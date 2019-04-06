Ravi來台除了演出，也要大啖台灣美食。(中華文創娛樂提供)

VIXX成員Ravi6日首度以個人身分在台舉辦演唱會，開場時他不但用中文跟大家打招呼，甚至還用台語「作伙玩」邀請現場粉絲們一起玩個盡興，演出時他在台上卯足全力，還脫下上衣展現精實的腹肌並向觀眾灑水，掀起一波高潮，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋、尖叫不斷。

最讓Ravi驚訝的，是每一首歌粉絲都可以跟著他一起唱跳，他用中文向大家說謝謝，並表示：「感動到快哭了！」此外，他還開心地分享前晚吃小籠包的體驗，並露出滿足回味的表情，打趣說：「下次有機會也可以請大家一起吃小籠包，但現在先放下小籠包，要繼續用歌曲帶給大家一個美好的夜晚。」也透漏演唱結束後要去吃他最愛的火鍋。

演唱到安可曲的時候，Ravi甚至跳下舞台與粉絲近距離接觸，讓粉絲們驚喜萬分，紛紛向前簇擁。整場演唱會Ravi共帶來22首歌曲，結束後更與全場粉絲擊掌，現場逾600人，吸230萬票房，成績和同團隊長Ｎ前年來台舉辦見面會的700人次差不多。

(中時 )