吳敦義與朱立倫見面該不該公開，竟醞釀成國民黨上演茶壺裡的風暴，連帶吳敦義與王金平、周錫瑋的見面也一併取消。今消息傳出後，引起外界嘩然。文化大學新聞系主任胡幼偉勸朱立倫別使性子，以現在的情勢和局面，再這樣搞下去，等於政治自殺！

胡幼偉今(6)日在臉書上表示，看在朱立倫送過他一張生日賀卡的情份上，他真心相勸，什麼人你都可以得罪，就是不要去得罪成千上萬的藍營爺奶叔伯阿姨們！他們才是藍營命運的決定者。

胡幼偉解釋，宋楚瑜今天什麼處境，馬英九曾有過什麼遭遇，朱立倫巷還看不明白嗎？難道想步他們的後塵？如果還想搞政治、還想在藍營裡混，他勸朱立倫，最好要想清楚，不要使性子！現在的情勢和局面，朱不能這樣搞，否則等於政治自殺！

胡幼偉預言，吳敦義主席決定自己不選，改推韓國瑜出征後，已獲藍營基層頒授「顧全大局勳章」一枚，現在他老人家聲望極高，大家正盼著他走好徵召老韓這步棋，朱立倫在中間耍脾氣，若壞了大事，必成箭靶，何必呢？以吳主席現在的高度和聲望，朱和他對幹，不會贏的！

胡幼偉說，有些人蠻支持朱立倫的，但人數再多，也比不上藍營那一大票爺奶叔伯阿姨，所以，就算還有些人挺朱，有用嗎？朱是會計學博士，這個帳難道算不出來嗎？他勸朱立倫，收手吧！

(中時電子報)