網友形容西島秀俊在日劇《昨日的美食》簡直秀色可餐。(friDay影音提供)

繼日劇《大叔的愛》後，日本再有BL題材戲劇，改編自發行量突破500萬本吉永史漫畫的《昨日的美食》5日開播，由雙男神西島秀俊與內野聖陽主演，片頭一段兩人46秒戀人式的自拍，被讚「是情侶間柴米油鹽的日常」，網友更打趣說，西島秀俊婚後不曾演出純愛劇，沒想到一演就是BL劇。

西島秀俊在片中職業是律師，他透露自己是漫畫原著的粉絲，會透過演技努力詮釋該角色的溫暖和細膩，還自曝在拍戲過程中，每天都會被飾演美髮師的內野聖陽給感動到，就連在現實生活中睡前也會想到對方，談到兩人在戲中飾演的角色，私下肯定經常擁抱且恩愛甜蜜。

首集最甜的片段落在兩人依偎在沙發上吃哈根達斯，這是標準的情侶會一起做的行為之一，觀眾形容嘴上一直喊西島秀俊可愛的內野聖陽是標準的「夫管嚴」，而兩人個性一個是嚴謹派、一個是享樂派，個性大相徑庭卻相當有CP感，西島秀俊雖嚴謹但卻處處替對方著想，甚至體貼地連重物都捨不得對方提，直呼：「重物我來提就好，手是美髮師的生命。」《昨日的美食》即日起friDay影音每周六同步跟播。

(中時 )