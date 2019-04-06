曾為天后張惠妹寫下《三天三夜》的45歲資深音樂製作人阿怪，驚傳在6日過世，不少圈內好友聽聞消息都相當震驚。

有大陸網友爆料，阿怪近來離世，死訊在網上瘋傳，阿怪的製作人好友韓羅賢也在臉書發文哀悼：「驚聞噩耗，難以置信。天妒英才，甚憾！阿怪，一路好走⋯⋯⋯！」而據《蘋果》報導，韓羅賢透露他也是聽說死訊，「微信跟微博上都是這些消息，只聽說兩種說法，一種是他有憂鬱症，另一個是兩天前心肌梗塞，被助理發現。」並稱他現也正試著連絡阿怪的朋友，想得知消息是否為真。

而張惠妹的經紀人陳鎮川也表示有「聽說」噩耗，但他還沒通知阿妹，對此相當震驚，不過，據悉，阿怪死訊已被圈內證實。

阿怪本名為陳志翰，不只寫出張惠妹的《牽手》、《三天三夜》，范逸臣的《I Believe》及《彩虹》也是他的代表作，近來則大多在大陸發展，也是電視節目《中國最強音》音樂指導。

(中時電子報)