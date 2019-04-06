眾星響應。

大元、洪詩、寶兒、庭萱大秀青春活力。

簡廷芮、簡婕、簡廷倪、吳岳擎領軍螢光偶像紅隊。

夏語心（右起）、蔡旻佑、袁詠琳、何紫妍共組星光熠熠黃隊。

熱衷挑戰極限運動的宥勝，6日晚與劉艾立（Erika）擔任螢光夜跑「校園星RUN組」領跑員，其他藝人包括涂善存、大元、洪詩、寶兒、庭萱，簡廷芮、簡婕、簡廷倪、吳岳擎、蔡旻佑、袁詠琳、夏語心、何紫妍，星光熠熠。

宥勝年初剛完成南極冒險任務，回想去年在法國挑戰越野賽時不慎腳受傷，當時跑起來一跛一跛的，主辦單位也多次詢問是否要退賽，但他不放棄，堅持再慢都要完賽。他勉勵所有人，「透過跑步來放鬆身心，讓自己更健康，還能結交相同興趣的朋友。」他坦言去年多虧大家一路上的鼓勵和加油打氣，激發他的衝勁，讓他有目標堅持下去，透露今年將前往法國再次挑戰越野賽，期望能獲得更好的成績並刷新紀錄。

首度參與5K賽程的Erika，做足功課和準備，對自己很有信心：「平時就會做瑜伽、騎飛輪及游泳，不僅可以拉鬆緊繃肌肉，也鍛鍊心肺能力和肌耐力。」平時有跑步習慣的Erika在20分鐘內就完成5k賽程，她賽後開心表示：「很榮幸擔任PUMA螢光夜跑的領跑員，能夠成為領跑員當中第一個跑完的女生，感到相當興奮。這次因賽前有做足準備和訓練，所以成績進步許多，希望明年能再次挑戰。」

這次主辦單位將領跑員分為4小隊，宥勝、Erika及涂善存組成「地表最強夜跑團」，Erika笑說，我們是最快完賽的組別，果真是名符其實的「地表最強」。宥勝分享：「因平常練習大都是10k起跳，這次5k比想像中的短，在身體還未有疲倦感前就到終點了。」他也大讚所有跑友們，賽事中揮灑汗水並互相勉勵，大家一起前進那種充實的感覺，也激發自己向前邁進。

(中時 )