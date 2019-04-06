麗星郵輪寶瓶星號3月31日從基隆港出海，進行4天3夜的行程時，1日凌晨發生1名43歲吳姓男子猝死引起廣泛討論。讓人錯愕的是6日凌晨，寶瓶星號又發生1名70歲王姓老翁在船上猝死，目前已冰在船艙停屍間中，預計7日上午10時返回基隆港處理後事。而短短一週內就發生兩起男子在寶瓶星號上猝死的事件，不禁讓旅客毛毛的。

回憶2014年，同屬麗星郵輪的「處女星號」也發生過2周內2人在船上猝死的事件，ETtoday新聞雲報導，巴拿馬籍麗星郵輪「處女星號」2014年6月29日在往返香港和台灣時，一名78歲香港老太太在啟程當晚疑似高血壓併發猝死，而家屬與郵輪商量後決定不折返，繼續行程，船上旅客無人知情，直到7月5日回到尖沙嘴碼頭，遺體才搬下船。同月9日，處女星號又載著1472名旅客自香港出發來台，同月11日上午行經台中港外海時，一名準備要吃早餐的菲籍男性船員突然倒地，全身抽搐，船上的醫師雖緊急進行心肺復甦術，最後仍宣告不治。遺體當天在下午2點45分將屍體移下船。

旅客對於同艘郵輪接連發生猝死意外覺得特別可怕心理毛毛的，甚至有人表示，猝死一件接一件發生，像得了船瘟，是不是會傳染！有道教知情人士表示：「一個地方接連這樣出意外，就表示該地有陰煞、惡煞等問題，那就必須要把煞氣送走」

(中時電子報)