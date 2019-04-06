張書豪、張捷、歐陽妮妮、陳孝萱、蔡黃汝（豆花妹）、黃仲崑出席殺青酒。（麗象影業提供）

張書豪一人分飾兩角。

張捷（左）戴假髮飾演心理醫師。

蔡黃汝（右）。

演員群合影。

原創奇幻愛情喜劇《腦波小姐》5日辦殺青酒，張書豪、歐陽妮妮、蔡黃汝（豆花妹）、張捷、黃仲崑、陳孝萱等出席。首次拍長劇的歐陽妮妮不捨殺青，「這部戲真的很不好拍，殺青有種苦盡甘來的感覺」。

《腦波小姐》結合心理奇幻、電玩打鬥的高規格旗艦戲劇，初挑大樑的妮妮飾演天生擁有超強腦波感應能力的遊戲公司新進人員，戲中要挑戰各種跌倒及各種吊鋼絲戲，但這些她都不怕，最害怕的是「哭戲」。

歐陽妮妮印象深刻是第一次拍哭戲那天，面對鏡頭完全哭不出來，「只要一開機我就哭不出來，當導演喊卡，我的眼淚才瞬間掉下來，好對不起大家，拍了好幾個小時才完成這個鏡頭」。經過半年的磨練，她進步神速，現在已經可以30秒落淚，連對手張書豪也誇：「妮妮演技進步很多，爆發力十足，對她另眼相看。」

男主角張書豪挑戰大量綠幕戲，一人分飾多角，直言壓力大到差點想放棄，「謝謝我自己有堅持下來」。他劇中化身為高富帥的遊戲公司執行長，坦言曾抗拒接演「高富帥」角色，但看完劇本後，又深深被故事中大量動畫及特效場面吸引，「我從以前就非常想嘗試在綠幕前拍戲，一人分飾多角更具有挑戰性」。

劇組用好萊塢的規格拍攝台劇，讓張書豪既興奮又辛苦，劇中他因故被附身，有人跟鬼魂的角色並存，這兩個角色一個冷酷、一個熱情，性格反差極大，「我必須做兩份功課，背兩份台詞，當作自己同時間在演兩部戲」。讓張書豪感到困難的是，演出時得同時配合鏡頭角度技術，「像演鬼魂時走路是用飄的，就得站上推車或跪在滑軌車上拍，又要注意動作不能超過綠幕，過程相當艱苦，還好都克服了」。

蔡黃汝（豆花妹）也突破過往甜美形象，演出內心有不可告人原因的「腹黑女」，幾乎每場戲都哭，「算了算大概有3、40場哭戲，好痛苦」。她求好心切，給自己訂目標，希望自己每一場哭戲都有不同哭法，「這是我演戲以來最腹黑、最悲慘的角色，殺青後終於可以不用再哭了」。

張捷在劇中飾演心理醫生，製作人謝禮如為打造他的帥氣溫柔形象，特別替他訂製一頂中長假髮，張捷笑說，一開始覺得很開心，幫他圓夢有長髮造型，但沒想到「美夢變惡夢」，因為長時間戴假髮導致頭皮過敏，殺青後他最開心是「終於可以脫離假髮了」。

該劇歷經停拍風波，製作人謝禮如身兼編劇、導演，殺青酒上感慨表示：「這是部很有野心的作品，有朋友笑我很有『憨膽』，拍攝過程歷經風風雨雨，感謝所有演員及工作人員。」

(中時 )