「吳朱會」破局後，國民黨主席吳敦義和總統參選人王金平、周錫瑋會面也喊停。前行政院發言人胡幼偉卻直指，其實吳敦義已暗示，還是會徵召韓國瑜。

胡幼偉在臉書指出，吳敦義決定暫緩跟朱立倫、王金平及周錫瑋會面，藍營基層大罵，其實大家別慌也別怒，事緩則圓，現在讓子彈飛一下也好。在吳敦義所發的暫緩會面新聞稿中其實已暗示，他還是決定要徵召韓國瑜當總統候選人，那就基本上沒問題了。反正，韓國瑜只要繼續好好幹，新聞曝光度仍超高，等於就在競選一樣，沒事的！

胡幼偉表示，先讓韓國瑜好好完成訪美行程，聲望再提高，是好事，大家就透過直播和新聞報導，看看他怎樣用英文講他的理念。韓市長訪美期間，讓朱立倫和王金平靜一靜也好，朱王難免有點情緒，就讓他們再好好想想，要真想不開，也只能讓他們求仁得仁，做「己亥二君子」了。他強調，等韓國瑜從美返國，事情也就明朗了！

吳朱會、吳王會全喊卡，國民黨今天發出的新聞稿表示，吳敦義主席在盱衡整體總統選舉氛圍與變數之下，以及參酌各方意見後，國民黨一定會提名最強的總統參選人。吳敦義堅信在全黨同志團結一致之下，國民黨一定能夠達到重返執政的目標，撥亂反正，讓民眾權益與福祉受到重視，兩岸關係和平穩定發展，經濟成長向前行，全民發大財。

(中時電子報)