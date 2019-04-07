日前國外有網站調查，統計女性與另一半嘿咻時「最擔心５件事」，結果竟然不是「能否獲得高潮」，排名第１竟然是怕懷孕或染病「不戴套」。

據外媒報導，網站「Superdrug Online Doctor」針對900位女性，統計出愛愛時「最擔心的5件事」，結果發現女人最怕男生「做愛不戴套」，其次才擔心「對方有性病」、「意外懷孕」等事情，這５件事依序是…。

NO. 5 男生硬逼女生就範：有時每個人的「性要求」不同，在沒有溝通好的情況下，硬逼女生服從時往往會有反效果。

NO. 4 被對方發現自己的身體不夠誘人：有些女生會介意自己「奶不夠大」、「腰不夠細」等等，因此在坦誠相見的瞬間，反而有時比男生還緊張。

NO. 3 保險套破掉意外懷孕：意外懷孕真的是大部分女生的「夢魘」，也因此口服避孕藥、計算安全期，都是不少熱衷性愛的女生會去注意的事情。

NO. 2 對方有性病：應該不會有任何人喜歡因為一場性愛而讓身上「染病」。

NO. 1 對方不戴套：女生真心愛一個男生的時候，也許可以容忍偶然不戴套的性行為，但長期不戴套，讓女生心中有「擔心懷孕」、「擔心感染」的想法。

(中時電子報)