每個男網友挑女友與老婆的條件絕對不一樣，有人認為許多女生只能談戀愛，卻不會把對方娶回家牽手一輩子。根據《Cosmopolitan》網路調查，有１０種女生被男網友認定只能當情侶，卻不是結婚的對象，快看看妳中了哪一點？

第10名：超隨便─有種女生好傻，即使被吃豆腐也不懂得說不，或者是天生就是這般的隨便個性，就算只有一面之緣也可以一夜情，如此輕易「被帶出場」的女生，在男生眼裡是不會娶回家當老婆的。

第9名：很愛發脾氣─女生偶爾發脾氣還可以接受，要是每次都芝麻綠豆大的事情大發雷霆，相處起來就會備感壓力，在一起怎麼會快樂？

第8名：豪門千金─有時背景相差太過懸殊，磨合變得困難，兩人彷彿來自不同世界，從生活中的小習慣到價值觀、未來對人生的規畫和目標，根本是南轅北轍。

第7名：只顧自己─凡事以自我為中心的女生，被認為無法當一個好妻子，因為她們連最基本的關心老公和家人可能都做不到，敢問有多少男生會娶一個只顧自己玩，不顧家人的女人過門？

第6名：太黏人─有些女生喜歡每分每秒黏住男友，另一半樂在其中倒也無妨，但若男友需要有私人空間，會煩到讓人喘不過氣來。

第5名：控制慾強─天生缺乏安全感的女生，個性會轉為控制慾極強、愛吃醋，容易起疑，把這種女生娶過門簡直是自掘墳墓，因為她們食衣住行都想握有大權，就像你另一個媽媽，什麼都要管。

第4名：欠債─一旦有債務糾紛，就看出這個女生理財方面有問題，共結連理不僅要幫忙還債的責任，即使結婚也不敢把家用交給她管理。

第3名：公主病─一個女生如果天生個性太嬌又有公主病，一提到要做家事就耍賴，什麼都事要別人替她擦屁股，本身已不具備溫柔體貼，還以為自己是全世界繞著她轉的女生，實在太麻煩。

第2名：愛抽菸喝酒─雖非指女生不能抽菸喝酒，但若真的要選，大多數男生思想仍偏好傳統，選個「乖乖牌」當妻子。

第1名：拜金─是每個男生口袋都像大海一樣深，也因此拜金女被男生票選為最不想娶的女生第1名，因為拜金女過分追求物質生活的態度讓人卻步，月入沒有６位數，很難供養她這尊金佛。

(中時電子報)