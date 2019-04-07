如果老公迷上制服店美妹，老婆會怎麼做？一般作法不外乎苦口婆心、威逼利誘，激烈一點就是「一哭二鬧三上吊」，或是「上門逮人」。但是一名老婆採用「異於常人」的手段，不但讓公務員老公下跪認錯、馬上甩掉酒店妹，更簽下切結書，甘願將薪水和房子全部交給老婆。

謝震武主持的談話節目《震震有詞》近日聊到「正宮小三大鬥法」，前刑事警官高仁和分享他的看法。他說男人「臨老入花叢，非死即傷」，通常男生的小三、小四、小五、小六都不會比正宮漂亮。

過去有同事偵辦過一個奇怪的案子，一名公務員娶了在補教業任職的年輕漂亮老婆，卻「臨老入花叢」，被制服酒店妹迷住。公務員老婆得知後不動聲色，不找老公興師問罪，也沒找朋友哭訴，她選擇到老公光顧的那間制服酒店應徵。

高仁和說，這名妻子取了藝名後便在該店上班，剛好那時候有個「維新專案」，只要公務人員被查到出入聲色場所，就立刻調職，她就通知維新小組成員到酒店逮她老公。

這名公務員被逮的同時得知老婆正在隔壁包廂「秀舞」，都快瘋了，當場下跪向老婆認錯求情，並且立刻甩掉身邊酒店妹。這名老婆要求老公當著所有朋友、警察的面簽下切結書，1.薪水通通交給她；2.房子過戶她名下，這名公務員老公只能通通答應。

(中時電子報)