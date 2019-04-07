面對湖人連6年無緣季後賽，且勝率無法過半的尷尬處境，湖人球迷當然不會對「小皇帝」詹姆斯客氣，甚至曾在主場比賽時高喊「我們要布萊恩」，詹皇當然必須有所回應，乾脆點名湖人球迷有點自大，且被「豪門」光環寵壞了。

「我跟湖人球迷接觸的這1季並沒什麼特別感覺，他們當然想要看到湖人贏球，我跟這支球隊當了整整15年的對手，1年都要交手2次，」詹姆斯語氣充滿無奈表示，「所以我很清楚湖人球迷想要什麼，就是球隊不斷贏下去。」

「我想球迷要求贏球，是件天經地義的事情，」詹姆斯隨即補充，「尤其是對湖人這種長年以來的『豪門球隊』來說，球迷總是有種驕傲感，可是說得難聽一點，他們也有點自大，因為他們是湖人球迷，所以自大也算不上什麼。」

只是詹姆斯去年夏天選擇離開家鄉球隊騎士，跟湖人簽下4年合約的主因，還是看上湖人擁有的龐大市場價值，能跟他的個人事業做出更有效、更賺錢的結合，擺明就是個「生意人」，湖人球迷當然很清楚這些，也不太願意接受。

所以看到湖人本季戰績持續低迷，詹姆斯也早早宣告傷退，湖人球迷當然會把責任全都歸在詹皇身上，如今聽到詹皇說出他們有點自大，想必會讓湖人球迷跟詹皇之間關係更加緊張，看來詹皇日後公開放話，還需更加小心一點。

(中時電子報)