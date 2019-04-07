真的有夠變態！新北市1名空手道教練，竟然以鍛鍊專注力、忍受力為由，矇住15歲女學生雙眼，吸吮她乳頭，甚至撥開內褲嗅聞、舌吻下體。法官痛批這名教練辜負少女對他的信任與尊重，且沒有悔意；一審僅依1個對14歲以上未滿16歲少女猥褻罪判刑1年，但高院改依41罪合併加重判刑3年6月，可上訴。

判決指出，被害少女是這名教練女兒的同學，2015年底少女滿15歲起，每周日接受教練指導3小時。不料這名教練竟利用一對一指導之便，對女學生伸出狼爪。據蘋果報導，一開始教練藉口修正少女呼吸方式，碰觸她的胸部；2016年3月起，更是以訓練專注力為由，矇住少女雙眼，藉機吸吮、輕咬少女乳頭。

教練最後更得寸進尺，要少女躺下張腿，撥開她的內褲觸摸嗅聞私處、甚至舌舔，宣稱能鍛鍊忍受力。少女於2017年6月向師長求助，母親得知後帶她報案。

教練坦承非禮少女，但辯稱都發生在2017年初、少女滿16歲，企圖規避猥褻14歲以上未滿16歲少女的刑責。

法官查驗各項證據後，痛批這名教練辜負少女對他的信任與尊重，造成少女心理難以抹滅的陰影，且沒深切反省表達悔意，實應嚴懲。

(中時電子報)