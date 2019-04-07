酒後誤事是男女常見的意外之一，有網友在網路上分享自己前幾天目睹的一件慘案，室友就這樣在他眼前活生生的被喝醉撿回家的女性友人「生吞」，他也見證了室友力不從心的抵抗過程轉成主動復仇的衝刺，原po上網詢問引起網友熱議。

網友目睹室友被喝醉撿回家的女性友人「生吞」。(翻攝自《Dcard》)

網友在《Dcard》表示，室友住隔壁套房，但前天不知道為何心情從早上就很不好，接著就出門直到昨天晚上才搭著計程車回來，當時室友像喝了酒身邊還跟一個沒看過的女生，到了半夜原po忽然聽到室友在鬼叫，他好奇就聽了一下發現了兩人對話相當不得了。他表示，室友起初向陌生女子表示「我有女朋友了，妳走開！」又接連說了「不要逼我動手哦」、「不要再脫了，我真的會生氣！」等語，但後來就出現無法理解的聲音，原po表示自己當時忍不住想開門一探究竟，一試發現門未上鎖。

接著原po就親眼看到，陌生女子身上只剩下內褲掛在一隻腳上，正在強脫室友的褲子，室友抵抗爭了一會便活活被女子硬上生吞最後只能屈服，他表示室友被生吞後便屈服了，然後就直接一邊進行一責罵對方...讓親眼見證抗爭後屈服又合意的原po非常困惑，原po不解的詢問男性網友「真的有可能有類似這種被女生硬上的情況嗎？ 還是他們在演戲？」、「真的會因為被抓到敏感點身體反抗意識被強制屈服嗎？」

網友都為，原po的室友恐怕是裝的，認為他是借酒裝瘋，否則為何要帶人回家，但也有人表示為何當初原po沒有挺身而出，表示「你跳進去大喊，不要欺負我朋友，然後把趕她走，看看會如何」。不過也有男性網友說自己也有類似經驗，表示曾在睡夢時被熟人硬上「醒來發現她騎在身上...」

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(中時電子報)