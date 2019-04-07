"@Giannis_An34 believes that he is the BEST player in the game. That is what competition is all about." - @shaq pic.twitter.com/1PjiVonCjo — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月6日

隨著本季年度MVP將從公鹿「字母哥」阿提托康波、火箭「大鬍子」哈登兩人當中出爐，聯盟官方公布最新一期的年度MVP排行榜，結果仍由字母哥續占榜首，哈登仍居第2，是否代表哈登想要連兩年奪下年度MVP無望了呢？

阿提托康波最近獲取不少休息時間，更在出戰七六人時，領軍克服公鹿主控布雷索遭驅逐劣勢驚險贏球，更貢獻45分、13籃板、6助攻與5火鍋的驚人數據，也讓公鹿順利搶下聯盟與東區第1，光從戰績來看，字母哥完勝哈登。

畢竟哈登雖以場均36.5分穩居聯盟得分王，可惜火箭季初戰績低迷，就算目前升到西區第3，哈登完成年度MVP連霸美夢，仍很可能遭到字母哥敲醒，他只能在火箭僅剩2場例行賽當中繼續狂飆，期望可以換取更多媒體青睞。

最新公布的官方年度MVP排行榜依序如下：阿提托康波、哈登、保羅喬治(雷霆)、柯瑞(勇士)、恩比德(七六人)、約基奇(金塊)、杜蘭特(勇士)、利拉德(拓荒者)、里歐納德(暴龍)、韋斯布魯克(雷霆)，恐怕如今僅剩前兩強爭搶了！

(中時電子報)