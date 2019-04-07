日前有民眾撿到手機送往派出所，但聯絡上失主後竟被控告竊盜罪，由於此罪為公訴罪，警方按程序開給對方報案三聯單，並通知拾獲者到所製作筆錄，讓撿到手機的民眾上網路爆料平台抱怨「現在做好事也要被告」，引起網友討論。有網友直呼「反控誣告賺零用錢」，也有網友分享親身經歷，表示曾遇上「訟棍」，同樣是撿到手機交給警方卻吃上官司，自己在盛怒之下反控對方誣告，並獲得了2支手機的賠償金，也有網友憤怒回應「應該放在路上給車輾爛」、「這種人一定要給他教訓」。

民眾常提出的疑問是「他告我結果是我勝訴了，浪費我時間，這樣亂告我，我能不能反告他誣告？」在談到誣告罪的成立前，要先來認識一下誣告罪，它所保護的法益是什麼？刑法第169條第一項：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。」

誣告是以不實或根本不存在的事實，虛偽申告他人犯罪，意圖使他人受刑事處分的行為，而民眾一有誣告行為，會侵害到的主要是國家的司法權正確行使的法益，及個人不因此受錯誤司法判決法益。意即，國家為了維持社會秩序而發動刑罰權，而誣告行為是有害於司法偵查權之行使及發動，等於使國家耗費不必要的司法資源，且誣告也陷他人於刑事訴追之危險，對被害人造成名譽及人格上之損害。並非像字面上認知的只要覺得被亂告就等於誣告。

民眾常有錯誤的認知「只要自己被別人隨意亂告，就可以告對方誣告」，這是不對的，要成立刑法上誣告罪有2個前提：

必須有捏造事實：如果誣告人的申告內容不是無跡可尋，且有相關證據可依憑，只是缺乏積極證明而被檢方或法院認為證據不足或無罪，最後使被告不受刑事追訴或刑罰執行，則難以誣告罪論。

要讓被誣告人有受刑事或懲戒處分的危險--如果是民事訴訟程序，則不在誣告的討論範圍內。這是最容易被誤會的地方，常有民眾認為，無端被列為民事案件被告，對人格權及名譽造成極大的侵害，但那並不在刑事誣告罪的討論範圍內。

訴訟過程往往冗長且繁複，時間軸動輒以年為單位，在經歷長時間的攻防後雙方終於得以從訴訟環節中脫離，而獲得勝訴判決的一方不免覺得冤枉想透過「以牙還牙」的方式反制，但訴訟也不是萬靈藥可以解決所有的事，法律終究是人性的最後防線，不合理卻合法的案件在所多有，建議民眾在採取訴訟行動前能先冷靜思考其目的是什麼，免得訴訟無情遭遇二次傷害。

(中時電子報)