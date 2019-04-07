好的不學學壞的！一名23歲的男子透過在網路上自學「詐騙話術」，短短不到一個月竟得手32萬(人民幣，折合台幣約140萬)。

2018年3月，23歲的吳姓男子改微信頭像，把自己偽裝成為一名美女，通過添加附近好友，尋找受害人並取得聯繫，「她」向告知受害人，可以利用賭博網站幫他賺錢。

雙方一番交流之後，受害人先將3000元轉給吳，隨後吳利用受害人急於掙錢的心理，讓他提高注資，短短7個月，就騙取受害人20多萬。

此時，受害人已經意識到自己被騙，但吳以受害人的公務員身份進行要脅，並自行註冊一個新的微信號，謊稱是賭博網站的內部客服，可以通過內部操作，將受害人投入的錢的進行拿回，再次讓受害人入坑。

在受害人無力繼續投資的情況下，吳又慫恿他借高利貸、賣房來投資。直到今年3月份，受害人在被騙34萬以後，終於報警。

3月27號，警方在廣東省惠州逮捕吳男，他表示自己常上網看詐騙的案例，學習一些說話的方法。

(中時電子報)