自己的女友天兵到不行該怎麼辦？一名男網友在臉書「靠北女友」PO文抱怨，表示自己的女友真的少根筋，不管什麼事情都一定要幫她擦屁股，尤其是最近刷存摺更讓人崩潰，因為女友竟然連刷存摺都能出大包，只求清明節連假要祈禱女友別再搞事了。

男網友表示，女友整天搞烏龍，逼得他必須不斷幫忙善後擦屁股，最近有次更離譜，因女友要領錢，於是原PO載她去ATM領錢，提醒女友記得領完後順便刷簿子，女友當場則是傻住，問說「簿子要怎麼刷」，讓原PO超無奈，但還是耐心解釋說「機器上有個放簿子的橫向凹槽，你就打開把空白頁放進去就好了」，女友聽完後應聲好就離開。

但過了15分鐘，女友始終沒有回來，讓原PO又開始胃痛，直覺女友又出包了。正當他準備下車找人時，女友急急忙忙跑回來說「欸欸」，原PO驚覺大事不妙，當場脫口「妳是又做了殺小？」

女友接下來的話讓原PO簡直不敢置信，只見女友抱怨說「我聽你的話把簿子打開放進凹槽，可是簿子根本沒還我啊」，原PO只好跟女友一起去ATM機台看情況。沒想到天兵女友竟然把存摺塞進郵局提供的明細回收鐵桶，還說「我怎麼知道這是什麼，領完錢低頭看到這個凹槽，就把它塞進去啦」。

原PO聽完崩潰不已，罵了聲「幹你北七哦」，只好用盡方法要把存則從明細桶拿回來，過程中甚至引來旁人側目，懷疑他們想幹不法勾當。

原PO最後表示真的是丟臉到極點，祈禱接下來清明節連假女友別再搞事了。網友看到也笑到併軌，紛紛表示「這種天兵傻起來真的很可怕...」、「我女友還要我頭上裝GOGORO咧，後來才知道他說GOPRO」、「拜託你別放生她XD」、「這女友很可愛啊，但只可遠觀不能褻玩焉」、「突然覺得我其實滿聰明的」、「這種在電視劇裡面看很可愛，現實會讓人抓狂」。

(中時電子報)