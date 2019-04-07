台南市下營區廟會發生鬥毆案，6日傍晚沈姓男子與友人約10人以機車橫擋於彰化和美清濟宮神轎前挑釁發生衝突，麻豆分局獲報也立即出動快打部隊，將一干人壓制帶回分局，不過眼間網友發現，這火爆拼輸贏的場合，竟出現一家三口同乘機車的溫馨畫面，帥氣的爸爸拿著球棒載著媽媽背一名稚嫩的嬰兒到場助陣，也都沒有戴安全帽，令人嘖嘖稱奇。

網友看了表示，這樣的家庭教育，為小孩的未來感到憂心留言「這樣的家庭教育唉…」、「非常同情小孩處境，從小就得強迫參與8+9訓練營，有這種爸媽實在很瘋狂」，也有網友說「這縣市騎車不用戴安全帽的嗎?」

6日下午5點49分左右，員警發現沈男胞弟等20人於下營農會集結，分別帶著西瓜刀跟球棒準備尋仇，麻豆分局局長楊慶裕立即率員即時控制現場，並將沈男等20人全數帶往分局偵查隊調查並建立資料，訊後依社維法移送。

(中時電子報)