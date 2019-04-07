從一戰起，美國空軍的飛行員們就喜歡把自己的座機視為女友、老婆或夢中情人，喜歡在飛機上塗上極有特色的美女圖案，有些還相當色氣。越戰期間，綽號「普西葛洛兒」(Pussy Galore)的F-105D雷長戰機(Thunderchief)必定是最色氣的戰機了。

噴射戰機世界(fighter jet sworld)報導，F-105飛行員維克‧維斯卡拉(Victor Vizcarra)寫的回憶錄《雷長飛行員：F-105在越南的故事》(Thud Pilot: A Pilot’s Account of Early F-105 Combat in Vietnam)，提到普西葛洛兒F-105的故事。普西葛洛兒是1964年的007電影「金手指」(Goldfinger )的女主角，由亨娜‧布蕾克曼(Honor Blackman)飾演。

最早的「葛洛兒小姐1號」是在1965年7月由維克上尉委託別人繪製，因為他的F-105在加油時，有時會遇到麻煩，KC-135加油機的加油探針不能準確的插進受油口裡，他希望畫個明顯圖案協助加油機管制員看準加油口的位置。他與畫家講這個構想時，那位畫家突然有個更大膽的靈感，就把龐德女朗普西葛洛兒畫在機鼻，而且她的「戰略部位」就在受油口！這該叫極有創意，或是傷風敗俗，端看各人觀點。

當「葛洛兒小姐」第一回接受空中加油時，加油機沒有什麼特別的反應，F-105飛行員還故意說「她還是個處女」，然而操作員卻誤認為這是飛行員的第一次空中加油，開始講解注加油需知與注意事項，沒有提到葛洛兒圖案，這讓飛行員有些失望。

不過，KC-135加油機管制員只是故作鎮靜，他們當然看到美艷的圖裝與意有所指的加油口位置，在之後的空中加油行動時，就能在無線電對話中聽到加油機相當期待「葛洛兒小姐」的出現，「她在這兒!」的呼喊聲響起，維克也可以看到工作人員擠在加油操作窗口觀看，甚至有不少相機的閃光燈。當加油探管成功插入葛洛兒的「戰略部位」時，還聽到加油機那方有一些竊笑，這相當於在....嗯！您懂的！

在完成之後，總會有各種事後的對話，包括「這次表現如何?」「好吧，這次花了多少錢？」「現在好好照顧她！」「下次見」等有趣的內容，可惜葛洛兒小姐命運多舛。

這架「葛洛兒小姐1號」於1967年在一次可怕的對北越空襲時被擊落，飛行員失踪。維克於1966年10月，又為另一架F-105D畫了「葛洛兒小姐」，可稱為「葛洛兒小姐2號」。這架F-105D採用了標準的東南亞3色叢林迷彩。不幸的是，這架飛機也沒有留下來。1968年，「葛洛兒小姐2號」被派往台灣，進行必要的大型改裝和大翻修。結果她遭到一次重落地，最後完全報廢了。

不過，在「葛洛兒小姐2號」派往台灣前，塗裝已經被改掉了，因為就在塗裝完成後的3星期，新的聯隊指揮官羅伯特史考特(Robert Lee Scott Jr.)發現了她，這位二戰空戰英雄是個一板一眼的人，他對如此色氣的塗裝非常生氣，立即下令改掉！從而結束了葛洛兒小姐的故事。

然而，在苦悶的越戰歲月中，「葛洛兒小姐」曾有效的提升士氣，許多KC-135加油機組員都會聊到她，他們期待在空中遇到。有一回維克與他的F-105戰機同伴們，襲擊了北越一處地點，隨後遇到了KC-135加油機。加油機透過隊徽認出了他們是「葛洛兒小姐」的同伴，於是特別詢問了「葛洛兒小姐」去哪了?他們得知塗裝被取消後，都大嘆可惜。

當加油機組員得知，維克就是葛洛兒小姐的創意發想者時，他們非常高興，並且相約請維克喝酒。

永遠不要低估良好士氣提升的效果，無論是用什麼方法！

(中時電子報)