美國與中國大陸的5G戰爭尚未分出勝負，如今外媒踢爆，美國已另闢新戰場，下個目標瞄準的是鋰礦生產主導權，將在5月上旬召集相關業界人士，開會商討在美國境內建立電動車原材料供應鏈大計。

鋰電池生產過程。

路透社5日援引3名消息人士指出，美國政府已邀集車商、鋰礦開採商等業界人士，於5月上旬召開一場「史無前例」的會議，目的是建立美國本土的電動車材料供應鏈。

特斯拉、福特、通用汽車等車商都計畫出席，礦商部分預計出席名單包括美商雅寶化學（Albemarle Corporation）、鋰商Livent Corp，另外政府方面包括參議院能源委員會的共和黨籍參議員霍文（John Hoeven）、穆考斯基（Lisa Murkowski）等已受邀出席，美國國務院、能源部、內政部、美國地質調查局等部門也會派員參與。不過特斯拉、通用汽車尚未回應報導是否屬實。

消息人士指出，穆考斯基預計透過立法，簡化鋰礦及其他礦物開採許可的流程、促進聯邦政府研究美國本土重要礦物的供應情形，以及礦物回收等相關議題。

除此之外，包括加拿大鋰礦商Lithium Americas Corp在內等5大礦商也被納入此次鋰礦開採計畫，計畫的具體目標是希望礦商能發展出新技術，從黏土、溴、甚至是廢棄油田當中提煉出金屬物質，技術若開發成功，將能徹底改變遊戲規則，如果每一間公司都能如期於2022年上線，那麼屆時美國每年至少能生產77,900公噸碳酸鋰，成為全球最大鋰生產國之一。

不過現況是，儘管如福斯汽車、特斯拉等電動車商以及電池製造商逐漸在美國擴張版圖，投入數十億美元研發新技術，製造電池的關鍵金屬原料仍相當仰賴進口。而根據倫敦智庫Benchmark Minerals Intelligence的統計數據顯示，在全球電動車供應鏈版圖中，中國大陸扮演壟斷地位，供應全球2/3鋰離子電池，美國則僅占其中的5%，除此之外，大陸還控制全球絕大多數鋰加工設施。

另外根據美國地質調查局的，隨著電動車的需求提升，美國自2014年以來鋰礦的進口量幾乎倍增。

這個趨勢對美國來說是個警訊，霍文表示：「我們必須找到方法，更有效地發展國內重要礦物供應，這些資源對國家安全、經濟都至關重要。」業者艾蒙德森（Jesse Edmondson）同樣認為建立國內電動車供應鏈是非常「完美的藍圖」，「能讓美國再次偉大。」

不過目前還沒有任何一家礦商已取得足夠資金來投入研發，過去鋰開發計畫也面臨多重阻礙，因此專家認為實際上能達到的產量或許難以符合預期。

(中時電子報)