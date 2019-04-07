中華女足7日在東京奧運亞洲區第2輪資格賽迎戰菲律賓，雖然上半場一度以0比2落後，不過木蘭女將展現韌性，包欣玄上半場終了前12碼球破門，先追1球，下半場再靠對手自擺烏龍，以及包欣玄、丁旗各下1城，反以4比2氣走菲律賓。

中華隊在C組2連勝獨居領先，下役將於台灣時間9日晚間11時對陣1勝1敗的伊朗，不輸就能以C組第1晉級第3輪。倘若輸球，可能形成台、菲、伊均為2勝1負，但伊朗以9比0痛宰巴勒斯坦，淨勝球+7占優，對中華隊不利。

中華隊首輪資格賽曾以5比0大勝菲律賓，但對手球風凶狠，讓中華隊傷了包欣玄、余秀菁兩位主將，余秀菁甚至趕不上第2輪資格賽。移師卡達再戰，菲律賓開賽後攻勢凌厲，第12分鐘莎瑪西歐左路突破，中華隊門將廖玟淇貿然出擊卻慢了一步，被對手直接從禁區外吊射破門，0比1落後。

第32分鐘，菲律賓拉德蘿在左側禁區轉身射門，竟然踢出一記吊進遠柱死角的世界波。中華隊陷入0比2落後局面，若讓菲律賓拿下2連勝，由於最後一役巴勒斯坦實力太弱，中華隊幾乎篤定晉級無望，日籍教頭越後和男也換上包欣玄搶攻。

第44分鐘，中華隊掙得12碼球，包欣玄操刀罰進右上角，1比2扳回1城。第48分鐘，中華隊強攻造成菲律賓自擺烏龍，追平比分，第63分鐘包欣玄在禁區外過人起腳遠射，球幸運打中對手後衛折射入網，中華隊3比2反超，第87分鐘曾淑娥左前場送出漂亮直傳，助攻丁旗射門破網，鎖定最終勝局。

(中時電子報)