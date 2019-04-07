4天清明連假，今（7日）是最後一天，民眾也趕著收假，來看看天氣如何？今日各地白天高溫將來到29度，南部上看33度，僅東半部、西半部山區午後有短暫雨。另今日西半部空氣品質差，外出請注意。

收假日好天氣，今日台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨；金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。這波好天氣將持續天到下週三（10日），下週三起鋒面南下，北部、東北部溫度將略降且有雨。

溫度方面，今天各地清晨低溫約19～23度間，白天高溫則上看29度，中南部近山區及台東大武一帶，可能出現33度以上高溫出現。紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及連江縣為高量級，其餘縣市皆為過量級，外出需做好防曬措施。

至於民眾關心的空氣品質，今日受西南風挾帶微量境外污染物移入影響，明西半部污染物濃度上升，北部、竹苗、中部及高屏為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區擴散條件較差達「紅色警示」等級；宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，花東空品區則為「良好」等級。

(中時電子報)