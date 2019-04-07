近日有臉書粉絲專頁收到不明人士傳訊息要求收購粉專，桃園市議員王浩宇5日竟在臉書質疑，疑似大陸公司開高價希望收購粉專，而且對方開出的價格相當具吸引力。國民黨北市議員羅智強狠狠打臉說：白痴才會想買鐵綠的粉專去打綠，1450們，不要裝了！

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」粉絲人數有2萬多人，曾被私訊要出價1000元收購，對方表示要經營搞笑圖片。該粉專對此酸說，起碼加個0。

羅智強在臉書指出，首先，只有白痴才會想去買鐵綠的粉專去打綠。這就和蔡英文想買羅智強粉專來為她自己擦脂抹粉一樣愚蠢！有人會這麼白痴送上門去挨打嗎？其次，他的粉專之所以有影響力，是因為他監督蔡英文。蔡來買他的粉專，買去了變成捧蔡，保證會立刻大掉粉，粉專馬上就廢了。

羅智強不禁喊，1450們，不要裝了！什麼大陸買綠粉專？這一齣自導自演的劇，真的不要拿出來丟人現眼了，好嗎？

臉書粉專「黑框作業」也認為，是綠營反串老共假收購。主要有3個理由：1.自創一個粉專衝人數不難，只要花點錢買廣告，更不用提收購的理由居然是主貼搞笑圖？而最好衝人數的就是搞笑跟美女圖了。2.轉換經營風格，粉絲數馬上就會掉，買鐵綠的改玩搞笑？are you fucking kidding me？3.被傳收購的居然都是鐵綠粉專，上萬人的粉專，而且還開那種鳥價格，你覺得可能嗎？

(中時電子報)