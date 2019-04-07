紅襪「優替人」霍特（Brock Holt）因為右眼角膜受傷，7日被放入10日傷兵名單，球團也從3A緊急徵召「海嘯哥」林子偉升上大聯盟。右投瓦登（Marcus Walden）也被叫上頂替左肘發言的布萊安強生（Brian Johnson），與林子偉一同投入今早對響尾蛇的客場比賽。

林子偉今年春訓打擊率高達3成21，還揮出包括1轟在內的5支長打，球棒熱得發燙。但他今年還有下放小聯盟的選擇權，可以靈活支援，春訓尾聲仍被下放3A，開季25人則登錄同為優替人的霍特跟紐涅茲（Eduardo Nunez）。

然而去年受左大腿拉傷所苦的霍特，開季狀況低迷，16打數僅揮出1安，打擊率還不到1成。昨役對響尾蛇4打數全摃龜之後，被球團放進了傷兵名單，徵召原本正隨普塔基紅襪出征雪城的林子偉，飛到兩千英里外的鳳凰城助陣。

強生昨役對蛇軍中繼1.1局，就被敲出兩轟、狂失7分責失，本季投5.2局就丟8分，自責分率高達12.71，被紅襪放進傷兵名單。這是他大聯盟生涯第3度掛傷號，卻是第一次因為手肘出狀況。

(中時電子報)