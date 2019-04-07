北京故宮所藏正統年間觀世音菩薩。(戴忠仁提供)

一張拍賣海報吸引了戴忠仁的注意。(戴忠仁提供)

各種中國骨董拍賣項目中，佛像是最抗跌的，也是學問深厚的門類。《國寶檔案》主持人戴忠仁見著一張海報後，為了其中一尊佛像，徹夜通宵翻閱資料，確認這件即將在台灣拍賣的銅鎏金觀音，比北京故宮的藏品有過之而無不及。

戴忠仁所看到的這件銅觀音屬於明朝正統時期，繼承了永宣時期的風格和品質。但是明朝正統時期的佛像流傳至今者，少之又少。諾大的北京故宮只有一件正統時期的鎏金觀音！兩者相比較，觀音面相都慈祥，兩者手印相同，尺寸一樣，但北京故宮的藏品，比例較不協調，而台北沐春堂的拍品裝飾更加華麗，工藝細節較繁複，是市面上極少見到的好佛像。

戴忠仁說，這件鎏金觀音造像可能原來是屬於一位「任性」的皇帝，因為「正統」是明英宗朱祁鎮的年號，這位皇帝寵信宦官王振，聽了讒言，御駕親征瓦剌蒙古，結果戰敗變成了俘虜，就是歷史上有名的「土木堡之變」。正統時期的佛像能有一定品質，是其來有自。明朝許多皇帝信奉藏傳佛教，對佛教事務與僧侶有很大的支出。

從明英宗實錄的記載，可以看到正統年間，崇國寺楊禪師「視君上如弟子，輕公侯如行童」，對藏僧「逐日光祿寺酒肉供給，所費頗繁」。所以明正統時期的佛像和永樂宣德的佛像一樣都是大量白花花的銀子造出來的。

香港蘇富比拍賣的明正統銅觀世音菩薩。(戴忠仁提供)

幾年前，一尊明正統 鎏金銅觀世音菩薩坐像在香港蘇富比以464萬港幣成交，而沐春堂的拍品估價是新台幣280萬，顯然很具吸引力。不過，戴忠仁說看正統時期的觀音讓人格外有感觸。因為明英宗朱祁鎮雖然不是英明的皇帝，在他成為蒙古的俘虜後，他的錢皇后天天跪求上天，把腿給跪瘸了，眼睛也哭瞎了。

但最後朱祁鎮還真平安回來了，而且天天扶握著這已經瘸腿瞎眼的老婆，真是台語所謂「牽手」的典範。朱祁鎮甚至後來還復位又當了皇帝！他臨終前下令，廢除千年之久的殉葬制度。信奉佛教的戴忠仁一廂情願的以為，這都是觀世音菩薩對朱祁鎮的感召。

無論是從藝術品或宗教信仰的角度，戴忠仁都推薦大家本月13日(六)到華山文創園區去親近這尊正統時期的鎏金觀世音菩薩。本月14日拍賣結束後，就不知何時再有機緣看到這有五百多年歷史的觀世音了。

(中時電子報)