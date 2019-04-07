宜蘭縣消防局在今天（7日）清晨3時許接獲警方轉報，指有民眾聽到轎車落海的聲音，消防局獲報後出動搜救人員前往現場，清晨6時43分吊車吊起車輛，車內有一名年約40餘歲的男子，已明顯死亡。

消防局表示，接獲轉報後派遣南方澳以及馬賽分隊，出動人、車、艇前往現場搶救，並由潛水人員確認落水位置與車內人數，經吊車吊起後，車內男子已死亡，轎車落海原因與死者身分由警方釐清中。

(中時 )