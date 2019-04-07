宜蘭轎車衝入海 1男死亡 07:282019/04/07 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一輛轎車今天凌晨衝入海中，今清晨吊車吊起後，車內的男子已明顯死亡。（李忠一翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局在今天（7日）清晨3時許接獲警方轉報，指有民眾聽到轎車落海的聲音，消防局獲報後出動搜救人員前往現場，清晨6時43分吊車吊起車輛，車內有一名年約40餘歲的男子，已明顯死亡。 消防局表示，接獲轉報後派遣南方澳以及馬賽分隊，出動人、車、艇前往現場搶救，並由潛水人員確認落水位置與車內人數，經吊車吊起後，車內男子已死亡，轎車落海原因與死者身分由警方釐清中。 (中時 ) #轎車 #落海 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》剎車失靈 貨車撞傷上學嬤孫 11:202019/04/03 社會 大夜下班疲勞駕駛 連撞11輛機車 14:212019/04/04 社會 LUXGEN 轎跑車 S5 GT／GT225 直逼進口車性能 01:122019/04/05 社會 巨浪掀翻帆船及救生艇 5人落海驚險救回 12:202019/04/06 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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