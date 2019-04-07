@中國時報

儘管先前傳出白宮默許對台軍售60架F-16V戰機，但據《時代》（TIME）引述3位未具名美方官員指出，川普政府已暫時擱置軍售計畫，待美陸貿易協議達成後才定案。若此消息無誤，意味在美陸舉行「習川會」敲定貿易協議前，美不太可能公布軍售計畫。

民進黨總統初選協調下周五（12日）截止，蔡總統與前行政院長賴清德隔空喊話，火藥味十足。蔡昨上午先是表態傾全力配合協調小組，但稍晚傳出蔡說，「我是現任總統，不可能和我的行政院長在公開場合進行政見辯論。」且明白拒絕按遊戲規畫進行黨內初選；賴清德則兩度表明，能承受外在攻擊，將堅持走完初選程序。蔡賴各有堅持，協調小組工作顯已陷僵局。

國民黨內總統初選紛擾不斷，對於要求公開「吳朱會」遭拒，前新北市長朱立倫昨透過辦公室發出聲明，堅持若因種種因素不便公開會談，那7日的會面就先暫緩；而國民黨中央也隨即宣告，黨主席吳敦義已決定延遲「吳朱會」，緊接著與前立法院長王金平的「吳王會」、與前台北縣長周錫瑋的「吳周會」，也將一併延期舉行。

針對NCC裁罰中天電視台，認為播報內容違反比例原則，卻又無法制定標準，日前台大、政大學生帶頭發起拒看中天，一名台大政治系碩士生表示，對於新聞台的報導方式，校內學生的討論、思維各有不同，大家都可以表達想法，但針對學生所表達的訴求，學生幹部若要發起公投，不應該針對單一電視台，同時也要檢驗其他家媒體，讓所有的新聞頻道都在網路上共同進行投票。

@旺報

蔡政府日前對二位在廈門擔任社區主任助理的台灣人開罰10萬元。據了解，近期內政部又發出函文，要求另外一批社助解釋說明，在函文中還新提到了勞動合同上的甲方海安公司。知情人士指出，海安是大陸企業，非政府部門，他憂心若因海安公司是大陸國有企業，而認定違法，恐會一竿子打翻一條船。一位廈門官員強調，廈門方面和台胞社助們都無意將此事升級為兩岸對抗，社助也願意自主解決，這過程也必然會在台灣的法律框架內，並沒有要打「法律戰」。

台灣要維持邦交國日益艱難，由我駐美代表處資助美國重量級智庫蘭德公司所做的報告指出，面對口袋更深的大陸，台灣必須更聰明、策略性地運用對外發展援助，在中共「說好中國故事」同時，台灣也應該「說好台灣故事」，才能避免友邦不至於為了經濟上的好處轉而承認對岸；而台灣還是必須有「應變計畫」，以應對失去邦交國的後果。

解放軍南海艦隊航空兵改裝自製新型轟炸機入列後，外界推測，這次換裝的新型轟炸機就是轟-6KH「海神」轟炸機。此型戰機在裝備渦輪扇引擎後，不僅大幅提高突防速度，也提升其作戰半徑和載彈量，使其真正成為海軍可對3500公里外的水面艦艇編隊發起攻擊的新核心。

白宮首席經濟顧問庫德洛5日表示，中美兩國貿易談判代表星期五在華盛頓繼續談判，下星期在大陸副總理劉鶴返國之後還將繼續通電話，「兩國官員將不停地進行談判。」

@工商時報

貨幣寬鬆熱錢威力強大，加上中美貿易協商轉向良性發展，激勵外資加碼台股，4月前三個交易日再買199.37億元。展望清明假期後的台股布局方向，分析師建議，目前投資趨勢就是追隨外資買進腳步走，搭配技術面表現，計有欣興、緯創等15檔外資強力買超股，可擇優布局。

美國3月就業報告優於預期，帶動美股5日收高，標普500指數連續七個交易日收紅，創下2017年10月以來最長漲勢。即將接棒登場的美國企業財報季，市場關注第一季獲利表現，是否出現近三年來首次下滑，但只要中美貿易出現進展，美股可望持續有好的表現。

航空業者透露，縣市長選舉過後，大陸方面原本限縮的團客來台措施，陸續鬆綁，送簽都可取得許可，陸籍航空2019年開始復飛與新開的兩岸航線逐一推出，目前已知有八條線，我方業者也有復飛與增班措施，新增航線以台中、高雄、花蓮等國民黨執政縣市的航點居多，陸客來台榮景可期。

AI人工智慧大趨勢，國銀斥資研發、推廣應用全方位應用。中信銀指出，2018年1月就已成立數據研究發展中心，運用大數據技術來優化客戶體驗，並積極推展大數據應用、自建AI技術；北富銀光在「奈米投」智能理財服務上，就投入了數千萬研發資金，協助客戶實現財富累積與增值，各家銀行都運用AI、推出殺手級服務。

(中時電子報)