蘇有朋1989年與吳奇隆及陳志朋組成「小虎隊」出道，身為元祖男團小虎隊一員，受邀擔任大陸選秀節目《創造營2019》班主任，昨晚改編經典《青蘋果樂園》Rap版仍舊震撼全場，而他回想過去感慨表示，自己總是團隊裡拖後腿那位。

蘇有朋評論學員演出表現時，回想到過往在「小虎隊」時，他表示自己總是拖後腿的人，因為不僅要工作又兼顧學業，許多練團時間都不能配合，因此常導致進度跟不上，因此在大家都練習完後，自己就會留下來練習將進度補完，而吳奇隆及陳志朋也會留下來陪他練習，這也讓他表示感謝兩個哥哥的支持，不然當時可能撐不下來，此外更喊話：「吳奇隆、陳志朋，我們該約吃飯了」。

而他昨天演出獻唱《青蘋果樂園》Rap版仍，歌詞除了唱出在演藝圈奮鬥過程及心聲，更表示出道三十年仍沒退休全憑本事，坦言在演藝圈若是不被看好，就越要證明不會被拌倒。

(中時電子報)