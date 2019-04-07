湖人本季失足，原本堅信他們可以晉級的快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)顏面無光，不過他認為問題不在詹姆斯(LeBron James)，甚至也用不著杜蘭特(Kevin Durant)和「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)這樣的主力前鋒，只要一個像克雷湯普生(Klay Thompson)這樣的後衛就好了。

史密斯在ESPN節目上表示，湖人不同於一般球隊，他們總是要挑戰總冠軍，而且絕不可能賣掉詹姆斯。「勇士季外會失去杜蘭特，所以湖人只需要挖走克雷湯普生就大功告成。克雷湯普生是聯盟史上5大射手，然後再添個中等以上的球星就是冠軍球隊了。」

在三國時代，周瑜曾經建議孫權「軟禁劉備，收服關羽張飛來幫我們打天下。」在周瑜看來似乎可行，實際上是癡人說夢，關羽張飛豈會離開劉備？就如克雷湯普生不可能離開勇士(準備簽最大合約)，更別說湖人現在這麼弱、勇士是堂堂王朝球隊。

就算要找替代人選，肯巴沃克(Kemba Walker)、丹尼格林(Danny Green)這樣的球星也及不上湯普生。因此另一位球評凱勒曼(Max Kellerman)認為，「詹姆斯還不如老實打電話跟厄文(Kyrie Irving)道歉，承諾給他當接班人，湖人有很多年輕球員可以做籌碼。」

凱勒曼也指出前提是「詹姆斯必須保持MVP級的競爭強度」，但是詹姆斯已非獨霸聯盟的皇帝，公鹿字母哥、火箭大鬍子論個人戰力都可與詹抗衡。湖人隊想要用詹姆斯打造一支冠軍球隊的條件恐怕已經不存在了。

(中時電子報)