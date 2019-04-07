幼兒園小朋友透過照顧逆毛天竺鼠培養愛護小動物的習慣

小朋友近距離觀察逆毛天竺鼠的習性。（鐘武達攝）

彰化縣溪州鄉立幼兒園成功班有1隻逆毛天竺鼠很可愛，小朋友為牠取名叫「安安」，白天牠是生命教育的老師，小朋友透過照顧餵食學習愛護小動物，晚上則由老師帶回家當寵物，「安安」乖巧又溫馴的個性，小朋友耳濡目染也都變得相當有愛心。

「安安」是幼童鄭釋慈的媽媽鄭翠鈴送給幼兒園的禮物，因為不怕生很親人，小朋友都會主動與牠來親近，而牠因為小小的1隻，小朋友親近時也都小心翼翼的，老師陳泱錚順勢透過「安安」對小朋友進行生命教育，同時培養小朋友愛護動物的觀念。

「安安」在幼兒園是小朋友的伴讀，陳泱錚因擔心牠獨自「留園」有危險，每天下班就改由她帶回家照顧，她表示，剛開始以為先生葉宜舟會有意見，沒想到先生後來也喜歡上「安安」，甚至還主動把家裡的狗窩改造成2層樓的「鼠窩」，他說，是想讓「安安」有充分的運動空間。

陳泱錚說，先生為了「安安」，還費心上網查詢防水墊和飼養訣竅，買了松木砂，而原本她自己不敢抓「安安」，也是在照料過程中不知不覺喜歡上並嘗試接觸。她更將自己的經驗告訴小朋友，要勇於嘗試，希望小朋友不僅學習人和人互動，也能延伸愛惜小動物，當個富有愛心的人。

(中時 )