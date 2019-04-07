提前確定聯盟與東區第1的公鹿，7日刻意輪休本季年度MVP大熱門「字母哥」阿提托康波，面對籃網8人得分上雙的平均火力，公鹿最後以128比133吞下主場敗仗，也讓籃網中止2連敗，目前籃網40勝40敗與魔術並列東區第6。

前役面對七六人還拿45分、13籃板、6助攻與5火鍋的阿提托康波，7日卻突然宣布左小腿痠痛缺陣，公鹿擺明就是不想認真打，別忘了他們還少了布羅格登、米洛提奇、保羅蓋索、史奈爾等傷兵，備戰季後賽還是比較重要。

沒想到籃網7日仍跟公鹿戰到難分難解，幸好打到最後59.1秒，羅素持球殺入禁區拋投取分，幫助籃網取得5分的穩定領先優勢，加上公鹿從最後2分30秒布雷索兩罰俱中後，就再也沒有任何得分進帳，也讓比賽弄到有點難看。

籃網以羅素25分、10助攻表現最佳，利佛特也有24分，杜德利16分，喬哈里斯14分，庫拉斯11分，賈瑞特艾倫、丁維迪與艾德戴維斯各拿10分；公鹿則以布雷索33分最高，米德頓24分，喬治希爾14分，康納頓13分。

目前東區第6到第9卡位戰仍陷僵局，籃網與魔術暫時並列東區第6，卻僅領先東區第8活塞(39勝40敗)0.5場勝差，就連排在東區第9的熱火(38勝41敗)，也只落後活塞1場勝差，究竟韋德退休之前還能打進季後賽嗎？

(中時電子報)