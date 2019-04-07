高雄市長韓國瑜上任後努力拚經濟，日前赴大陸簽訂數50幾億元訂單，農委會主委陳吉仲表示，台灣農產貿易太過依賴單一市場、太過依賴大陸。這樣的政策性採購，最後會對台灣全體的農漁民造成嚴重傷害。對此，高雄市農業局長吳芳銘以「欄杆與拐杖」為題發文，並表示，「不要踐踏別人」。

吳芳銘在過去3個月陪同韓國瑜，到星馬、香港、澳門、深圳及廈門等地推銷高灣農產品，看到國內有人對韓酸言酸語，日前即在臉書上引用海明威「老人與海」一書中的話，「生活總是讓我們遍體鱗傷，但到後來，那些受傷的地方一定會變成我們最強壯的地方。」

吳芳銘昨下午在臉書上以「欄杆與拐杖」為題再次發文說，德國哲學家尼采在《查拉圖斯特拉如是說》有句精彩的話：「我是河邊的欄杆，誰能扶我，便扶我吧！我不是你們的拐杖。」

他表示，這句子透露兩個意義，一是，我願意幫助任何人，只要你想扶著我，我就讓你扶著幫著你。二是，價值是建立在所處的位置上。人事物建立在自己的根基上成長，而不是遷就別人，欄杆在所處位置可能是拐杖，但終究不是拐杖。最後他強調，「不要踐踏別人」。

(中時電子報)