高雄市長韓國瑜在競選期間，一再強調「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，隨著上任後努力拚觀光，已逐漸讓市民有感！有名自稱是台北韓粉的網友指出，他日前住高雄平價旅店，一早看到三團陸客上遊覽車，該言論也講出許多人心聲，並紛紛表示「每間飯店的前面都停了好多台遊覽車，好久不見這光景了」、「高雄來了很多國家的朋友，不只是陸客，新加坡馬來西亞日本香港都很多」。

韓國瑜帶動南部觀光，許多外國旅客把高雄列為台灣旅遊首站，此外，許多人也紛紛分享到高雄遊玩後的心得。有名台北韓粉在韓國瑜後援會發文，並問高雄韓粉「最近陸客有增加嗎？」他說他日前住高雄平價旅店，一早看到三團陸客上遊覽車。

對此，網友也紛紛熱烈回應表示「每間飯店的前面都停了好多台遊覽車，好久不見這光景了」、「高雄來了很多國家的朋友，不只是陸客，新加坡馬來西亞日本香港都很多」、「有！苓雅市場黃昏後整個都是陸客，遊覽車排排停」、「駁二也一堆遊覽車」、「西子灣有看到幾團，還有自由行」、「剛剛經過愛河人潮不少」、「上週去光華夜市就覺得陸客變多了耶」、「有大量的增加無誤，光看85大樓，中正地下道旁及一心路或大中路上的珠寶店遊覽車一堆」。

此外，也有一名女網友分享去完高雄的感想，並表示她很久沒到高雄，感受到很大變化，包括路變平、商家客人變多、六合夜市擠爆、人們感覺快樂，她說商家很熱情，遊客用英文、韓文、日文、粵語等各種言論談著韓。該女網友說她和一家冰店老闆娘聊到韓，老闆娘說韓當選後生意變好，「最後她抱抱我，眼裡還有點淚光，她的眼睛裡透出了『希望』」。

(中時電子報)