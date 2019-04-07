北部地區一名女子小晴(化名)與男性友人說好只發生肉體關係，不談感情，事後卻暈船，指控男子性侵害她多次鬧輕生，提告求償20萬元，法官認為小晴指控與事實矛盾，駁回求償。

綜合媒體報導，小晴指控2016年因為心情低落到男性友人家中過夜，當晚男子化身惡狼撲上床，小晴擔心拒絕後與男子關係生變，妥協只用嘴巴替男子滿足獸慾，未料男子強行用手指侵犯，她精神崩潰多次嘗試自殺，提告要求男子賠償20萬。

男子則喊冤，說出手前就明確表示「只談性不談愛」，當晚2人乾柴烈火，順理成章發生性行為，小晴主動坐到他身上，完事還一起洗澡。 法官調查，小晴「遭到性侵」隔天還與男子一同出遊，參加講座，事後還傳訊給男子說「我暈船了可以嗎？我不提了，讓我自己冷靜」。

法官認為，小晴積極聯絡男子，並承認自己暈船，顯然與被性侵後常情不符，儘管她提出精神創傷的醫院診斷證明，但就醫時間跟事發時間相隔1年，無法認定是遭男子性侵所導致，認為小晴求償無據，予以駁回。

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(中時電子報)