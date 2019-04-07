今為連假最後一日，許多人準備收假。交通部高公局表示，昨已有部分民眾先回程，預估今國道車流量會比昨天稍減，推估下午3點後西部部分北上路段還會有一波車流，晚上6點後才緩解，國5北上預估中午12點後會一路塞到晚上10點，提醒民眾，可提早出門並善用替代道路，避開9大地雷路段。

高公局表示，昨(7)日是這次清明連假國道北返車潮最大量，研判今日車流會稍緩，但仍須避開9大地雷路段，包括國1北上西螺往埔鹽系統、南屯往后里系統、新竹系統往竹北、國3北上關西往大溪、大山往香山、竹山往中興、霧峰系統往霧峰、國6西向舊正到霧峰系統，估計需花平常3到4倍時間，而國5宜蘭頭城到坪林，行車時間將會是平日7倍。

高公局表示，今國道暫停收費時段延長至上午10點，國5北向蘇澳至頭城，下午2點到晚上9點將實施高乘載管制，另全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道。

高公局建議，民眾可多利用長短途替代道路，台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1和國3，短途則盡量利用省縣道。

(中時電子報)