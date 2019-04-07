高雄市長韓國瑜努力拚農產品外銷，卻被綠營狂打「政治訂單」，近來芭樂價跌，也怪到韓國瑜頭上。台北市長柯文哲也酸韓「賣水果不會解決我們的問題」。如今傳出芭樂下半年度有望銷美，網路名人「一級嘴砲技術士」製圖諷，之前看不起韓國瑜賣芭樂的「吉娃娃」們，這次要怎麼轉彎做答?並酸很多人都嫌農業產值低，但這些人卻老黏著「農業」兩字來往臉上貼金。

芭樂價格慘跌，綠營從中央到選民到1450，砲口一致檢討高雄市長韓國瑜，對於他出訪港、澳、陸簽下幾十億訂單，外銷農漁產品，綠營狂批「政治訂單」。之前共機越線挑釁，韓國瑜質詢時回答「其實我現在滿腦子，在想芭樂怎麼銷售耶，哈哈」話鋒一轉，針對芭樂的銷售，直指農糧署的態度有問題。

有新聞報導，台美關係持續加溫，農委會5日證實，台灣芭樂輸美有望，美國已完成預告，現整理公眾評論中，農委會已表達希望儘速公告准入，下半年台灣芭樂可望准入美國。

被封為「農業四大寇」之一的網路名人「一級嘴砲技術士」諷，「共機越線挑釁 韓國瑜：我滿腦子都在想芭樂」這件事被本黨(民進黨)的選民拿出來幹譙，好死不死，本黨也要賣芭樂了。

「一級嘴砲技術士」說，根據新聞，美國將要開放台灣芭樂（綠皮芭樂）銷往美國，最快六月可以成行。由於在美華人眾多，大家都預估這是一個很有潛力的市場，許多貿易商最近也都開始佈線準備出貨。

他舉之前韓國瑜被綠營砲轟的金句:「這是政治訂單！」、「不問市政，只問芭樂！」、「凡是政治人物說的話都不能信！」、「聽信一句政治口號，真的會害死農民。」並諷刺，雖說芭樂銷美是好事一樁，但在眾人死命圍剿韓國瑜之際拋出這訊息，真叫本黨的選民情何以堪。

「一級嘴砲技術士」說，哎呀，很多人都嫌農業產值低，農業議題難登大雅之堂，但這些人卻老黏著「農業」兩字來往臉上貼金。他並製圖對比，韓國瑜賣芭樂，吉娃娃說產值太低沒用啦!換成小英說芭樂可望銷美，吉娃娃又要怎麼做答?

(中時電子報)