「第一名模」林志玲，投入演藝圈多年成績非凡，近年更是積極投入慈善事業，屢屢登上慈善名人榜，此外私下超暖行徑更是令人有目共睹，就有空姐透露她搭機時讓出商務艙去坐經濟艙，連睡著時被叫醒要求合照也是高EQ回應。

根據《蘋果日報》報導，華航空姐透露林志玲與媽媽同行搭機，但當時只有1個商務艙位置，便立即把商務艙座位讓給媽媽，自己寧可被其它乘客認出打斷休息，也要讓媽媽整趟旅乘坐得舒服，不過有位乘客眼見林志玲在同班機，不顧她正在睡覺竟拍醒她要求合照，而林志玲醒後並沒有不悅，反而要求對方稍等幾分鐘嗎讓她去補妝，接著便與乘客合照，高EQ回應讓在場所有人都佩服不已。

至於林志玲當時為何沒補差額升等成商務艙？對此有工作人員表示當時應該是她們母女倆私下行程，加上林志玲是很節省的人，可能手上經濟艙機票即將到期需要用掉，所以才沒升等成商務艙。

(中時電子報)