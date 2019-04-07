iRent機車行李廂內部配有兩頂安全帽、抹布，以及拋棄式頭套。范揚光攝

iRent配置的KYMCO New Many 110 EV車型可提供USB充電功能。范揚光攝

隨著WeMo Scooter與iRent先後投入，兩家都宣稱今年將布建至3000台電動機車，服務城市也將跨出台北往南出發，國內電動機車自助租賃服務將進入新的戰國時代，台南市因道路特性及觀光人口眾多，可望成為最新戰場。

起跑較早的WeMo Scooter已累計上百萬次騎乘數，iRent雖然3月中旬才推出，但強調是結合光陽最新Ionex車能網服務體系，可大幅延長騎乘里程，且搭配4輪租車，可達到四輪＋二輪智慧通勤的服務特色。

KYMCO New Many 110 EV左把手上有倒車按鍵，方便移動車輛。范揚光攝

iRent與KYMCO合作，提供用戶利用Ionex能源交換站更換電池。范揚光攝

iRent與WeMo Scooter兩家都使用KYMCO電動機車，iRent使用KYMCO New Many 110 EV；WeMo Scooter為KYMCO Candy 3.0。兩車騎乘起來最明顯的差異是Candy 3.0受惠車重較輕，起步較為輕快，而且座墊較軟，舒適性佳。而New Many 110 EV因加上2顆電池後重量近百公斤，起步反應明顯較為溫和，不過懸吊特性較為Q韌，穩定性反而較佳。

兩車實際在城市騎乘時的差別並不是很大，但New Many 110 EV具有「R」倒車檔功能，在慢速移車時即凸顯出實用性，尤其女性用戶應該會更有感；另外，USB充電功能則是迎合現今電子商品使用的潮流，是貼心的設計。Candy 3.0因有加力檔功能，在爬坡時的感受較明顯，另外，前方置物空間有專用杯架，頗為實用。

《iRent》APP可利用內建地圖尋找待租車輛（左），並提供開車、步行、大眾運輸及叫車等4種方式導航前往取車（中），取車時需完成車輛前後左右的拍攝，如果發現是租用前即產生的車損，可先拍照備註（右）。截取自APP

《iRent》APP可掌握能源狀態，利用地圖找尋最近的Ionex能源站（左）並導航前往，在APP「電池服務」頁中可顯示兩顆電池目前電量及可行駛剩餘里程（中），完成更換電池程序之後，系統也會即刻更新電量資訊（右）。截取自APP

有關租車費用，iRent最低計費時間為10分鐘（基本費20元），第11分鐘後每1分鐘2元，目前至6月底推廣享半價，基本費10元，第11分鐘後每1分鐘1元，且租金費用已包括換電費用、保險與道路救援、客服及清潔費；WeMo Scooter價格依用戶年齡區分成兩種，24歲以下前6分鐘9元，第7分鐘後每分鐘1.5元，24歲以上前6分鐘15元，第7分鐘後每分鐘2.5元。

至於APP的使用，《iRent》APP的使用比照汽車級，取車前需先對車輛外觀拍照，如果發現有先前產生的刮痕、損傷也需拍照備註，還車時也有相同的拍照程序，並且要註明停車的位置，對使用者而言，也許整趟騎乘才不過10分鐘，但租還的流程也大概會用掉差不多的時間，相形之下會感受較為繁複，不過這也是保障雙方權益的重要程序。

WeMo Scooter機車行李廂內部配有兩頂安全帽、抹布，以及拋棄式頭套。范揚光攝

《WeMo》APP可在地圖上顯示車輛位置，以及目前車上電量與預估可行駛里程（左），啟動機車後，系統即開始計時，APP可遙控開起座墊（中），完成還車程序之後，會顯示當次騎乘時間、里程和費用（右）。截取自APP

受惠於車口數量優勢（超過2000台），WeMo Scooter能見度頗高，《WeMo Scooter》APP的租車程序也相當簡單，選好車後點選租用就可以馬上騎走，還車方式也一樣，啟動和開啟行李廂都是用APP遙控，非常流暢。不過，也許是因為車輛使用較久，而且租還不用拍照，外觀明顯有許多損傷，也略顯老態。業者表示，原本是以消費者便利為導向，所以目前無拍照程序，不過未來不排除加入。

iRent比起WeMo Scooter還多了一項換電功能，試騎那天的車輛剛好其中1顆電池已用盡，不過在換電時發生小插曲，能源站裡的交換電池明明已充飽電，但是卻無法更換。所幸iRent有專職備援人力，隨時巡迴監控運行車輛電量，正當苦惱沒有電池可換時，備援人員適時出現，並更換2顆滿載電池。

據KYMCO解釋，目前Ionex能源站的系統會把長時間未更換的電池視為「異常」而鎖定，原始目的是保護電池，並避免用戶誤用，但整套系統才推出不到1個月，加上車口數量少，交換電池原本就有可能因此被鎖定，目前系統正進行調整與優化，用戶不必擔心，客服人員會提供緊急「電援」。

iRent電動車規格：

KYMCO New Many 110 EV

車身尺寸：1730x670x1070mm

車重：87kg（不含電池）

最大功率：3200W

爬坡力：21度

時速：61km／h

輔助功能：限速倒車檔

WeMo Scooter電動車規格：

KYMCO Candy 3.0

車身尺寸：1810x640x1030mm

車重：89kg（含電池）

最大功率：3200W

爬坡力：19度

時速：59km／h

輔助功能：ONE TOUCH加力檔

(中時 )