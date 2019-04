iRent機車行李廂內部配有兩頂安全帽、抹布,以及拋棄式頭套。范揚光攝

iRent配置的KYMCO New Many 110 EV車型可提供USB充電功能。范揚光攝

隨著WeMo Scooter與iRent先後投入,兩家都宣稱今年將布建至3000台電動機車,服務城市也將跨出台北往南出發,國內電動機車自助租賃服務將進入新的戰國時代,台南市因道路特性及觀光人口眾多,可望成為最新戰場。

起跑較早的WeMo Scooter已累計上百萬次騎乘數,iRent雖然3月中旬才推出,但強調是結合光陽最新Ionex車能網服務體系,可大幅延長騎乘里程,且搭配4輪租車,可達到四輪+二輪智慧通勤的服務特色。

KYMCO New Many 110 EV左把手上有倒車按鍵,方便移動車輛。范揚光攝

iRent與KYMCO合作,提供用戶利用Ionex能源交換站更換電池。范揚光攝

iRent與WeMo Scooter兩家都使用KYMCO電動機車,iRent使用KYMCO New Many 110 EV;WeMo Scooter為KYMCO Candy 3.0。兩車騎乘起來最明顯的差異是Candy 3.0受惠車重較輕,起步較為輕快,而且座墊較軟,舒適性佳。而New Many 110 EV因加上2顆電池後重量近百公斤,起步反應明顯較為溫和,不過懸吊特性較為Q韌,穩定性反而較佳。

兩車實際在城市騎乘時的差別並不是很大,但New Many 110 EV具有「R」倒車檔功能,在慢速移車時即凸顯出實用性,尤其女性用戶應該會更有感;另外,USB充電功能則是迎合現今電子商品使用的潮流,是貼心的設計。Candy 3.0因有加力檔功能,在爬坡時的感受較明顯,另外,前方置物空間有專用杯架,頗為實用。

《iRent》APP可利用內建地圖尋找待租車輛(左),並提供開車、步行、大眾運輸及叫車等4種方式導航前往取車(中),取車時需完成車輛前後左右的拍攝,如果發現是租用前即產生的車損,可先拍照備註(右)。截取自APP

《iRent》APP可掌握能源狀態,利用地圖找尋最近的Ionex能源站(左)並導航前往,在APP「電池服務」頁中可顯示兩顆電池目前電量及可行駛剩餘里程(中),完成更換電池程序之後,系統也會即刻更新電量資訊(右)。截取自APP

有關租車費用,iRent最低計費時間為10分鐘(基本費20元),第11分鐘後每1分鐘2元,目前至6月底推廣享半價,基本費10元,第11分鐘後每1分鐘1元,且租金費用已包括換電費用、保險與道路救援、客服及清潔費;WeMo Scooter價格依用戶年齡區分成兩種,24歲以下前6分鐘9元,第7分鐘後每分鐘1.5元,24歲以上前6分鐘15元,第7分鐘後每分鐘2.5元。

至於APP的使用,《iRent》APP的使用比照汽車級,取車前需先對車輛外觀拍照,如果發現有先前產生的刮痕、損傷也需拍照備註,還車時也有相同的拍照程序,並且要註明停車的位置,對使用者而言,也許整趟騎乘才不過10分鐘,但租還的流程也大概會用掉差不多的時間,相形之下會感受較為繁複,不過這也是保障雙方權益的重要程序。

WeMo Scooter機車行李廂內部配有兩頂安全帽、抹布,以及拋棄式頭套。范揚光攝

《WeMo》APP可在地圖上顯示車輛位置,以及目前車上電量與預估可行駛里程(左),啟動機車後,系統即開始計時,APP可遙控開起座墊(中),完成還車程序之後,會顯示當次騎乘時間、里程和費用(右)。截取自APP

受惠於車口數量優勢(超過2000台),WeMo Scooter能見度頗高,《WeMo Scooter》APP的租車程序也相當簡單,選好車後點選租用就可以馬上騎走,還車方式也一樣,啟動和開啟行李廂都是用APP遙控,非常流暢。不過,也許是因為車輛使用較久,而且租還不用拍照,外觀明顯有許多損傷,也略顯老態。業者表示,原本是以消費者便利為導向,所以目前無拍照程序,不過未來不排除加入。

iRent比起WeMo Scooter還多了一項換電功能,試騎那天的車輛剛好其中1顆電池已用盡,不過在換電時發生小插曲,能源站裡的交換電池明明已充飽電,但是卻無法更換。所幸iRent有專職備援人力,隨時巡迴監控運行車輛電量,正當苦惱沒有電池可換時,備援人員適時出現,並更換2顆滿載電池。

據KYMCO解釋,目前Ionex能源站的系統會把長時間未更換的電池視為「異常」而鎖定,原始目的是保護電池,並避免用戶誤用,但整套系統才推出不到1個月,加上車口數量少,交換電池原本就有可能因此被鎖定,目前系統正進行調整與優化,用戶不必擔心,客服人員會提供緊急「電援」。

iRent電動車規格:

KYMCO New Many 110 EV

車身尺寸:1730x670x1070mm

車重:87kg(不含電池)

最大功率:3200W

爬坡力:21度

時速:61km/h

輔助功能:限速倒車檔

WeMo Scooter電動車規格:

KYMCO Candy 3.0

車身尺寸:1810x640x1030mm

車重:89kg(含電池)

最大功率:3200W

爬坡力:19度

時速:59km/h

輔助功能:ONE TOUCH加力檔

