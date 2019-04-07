隨著勇士下個球季將把主場從甲骨文球館，搬遷到舊金山的大通中心，勇士球員都開始擔心海灣大橋雍塞的交通狀況，柯瑞當然也不例外，「以海灣大橋的通勤狀況來看，我需要學習布萊恩買架直升機，就跟他去史坦普中心一樣！」

「小飛俠」布萊恩曾在2010年買下一架直升機，用來讓他從橘郡趕往位居洛杉磯市中心的史坦普中心，當時他解釋過自己並非在炫富，而是紓解賽前幾個小時的塞車狀況，並且有利讓他減輕身體負擔，更不會加重他的舊傷。

在柯瑞效力勇士10年期間，雖然他曾搬過3次家，卻都選擇住在灣區東部，如果他不打算效法勇士總教練科爾搬到舊金山市區，或許購買一架直升機，確實是個不錯選擇，代表以後有可能看到柯瑞在直升機內搞笑自拍的畫面。

柯瑞同時也表達即將搬離甲骨文球館的不捨，「這是我在這裡第10年，我只了解這裡，也見證過低迷的時期，在過往時光當中，待在奧克蘭的氛圍很不真實，跟球迷與奧克蘭的關係，在我心裡佔據很重要地位，要開啟新篇章很難。」

(中時電子報)