國民黨內總統初選紛擾不斷，黨內拱韓聲浪不斷，黨主席吳敦義本欲與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，以及高雄市長韓國瑜會面，但都因各種原因喊卡。對此，國民黨台南市議員謝龍介也表示，吳敦義應該理解，韓國瑜參選2020面臨的最大難處，只有幫韓解決此難關，韓才能無後顧之憂參選。

眼看2020選戰逼近，黨主席吳敦義原先規劃近日將與朱立倫、王金平，以及韓國瑜會面。但先是韓國瑜因訪美行程忙碌而延期；昨日應召開的「吳朱會」，則因卡在公不公開會面而喊卡；緊接著與前立法院長王金平的「吳王會」、與前台北縣長周錫瑋的「吳周會」，也將一併延期舉行。

對於吳王、吳朱會相繼喊卡，謝龍介在政論節目《大政治大爆卦》表示，不管怎樣的會面，都會給外界不好的觀感。只有國民黨黨中央制定公正公平的初選方法，才能讓所有人都服氣。他建議吳敦義，最好方式就是黨代表直接連署，就可定局。

謝龍介指出，他理解吳敦義的難處，藍營基層都力拱韓國瑜出來選總統，但是卡在韓國瑜剛任高雄市長，且許多民調結果也顯示，過半高雄市民反對韓國瑜選總統，這是韓國瑜競選總統的最大關卡。

謝龍介認為，國民黨如果真的非要韓國瑜出來選，應該要體諒韓的難處，幫韓國瑜處理最大的難關，這樣韓才能無後顧之憂。且現在民進黨已經就戰鬥位置，要跟國民黨一決死戰，國民黨此時更不能著急，要看遠不看近。

(中時電子報)