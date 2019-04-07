泰森版本的Punch-Out。(轉自youtube)

think ill just put this here. moving along. dont mind me. pic.twitter.com/Q0bdDwGgTo — Butt Butt (@Xcizior) April 4, 2019

任天堂近日重新發行當年的知名拳擊遊戲Punch-Out!!(拳無虛發)，不過整個遊戲的最後一關對手改成「美夢先生」(Mr. Dream)，而讓「鐵拳」泰森(Mike Tyson)本人不太爽。這個遊戲原本叫Mike Tyson's Punch-Out，雖然遊戲本身很優秀，但在北美打開知名度仍是多虧了泰森的代言。

玩家打完整個遊戲之後才會出現最強的隱藏頭目泰森，直到今日都有人在討論如何打倒遊戲裡的泰森。然而泰森的代言合約早在20多年前到期，遊戲裡的最後魔王也換成美夢先生。老玩家記得的大多是泰森版本的遊戲，即使到今日還有小粉絲拿著遊戲請泰森簽名。

任天堂當年運氣非常好，1986年他們只花5萬美元就請到泰森代言3年，每年才1萬多美元，因為泰森那時還不是拳王。隔年泰森就成為史上最年輕的世界重量級拳王(20歲)，而且是唯一身兼三大聯盟冠軍的重量級拳王。泰森當紅的那幾年遊戲隨之熱賣，任天堂這筆買賣可謂超值。

泰森全盛期一場拳賽可賺千萬美元，想想現在要花多少錢，合約到期之後任天堂改用免費的美夢先生。現在遊戲重新上市，泰森不滿任天堂沒有通知他，也沒讓他賺半毛錢。

(中時電子報)