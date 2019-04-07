農委會5日證實台灣跟美國防檢局談了10年，台灣芭樂將有機會於今年下半年外銷美國，知名農業部落客「Lin Bay好油」表示，美國開放台灣芭樂進口是一回事，台灣芭樂進到美國市場後是否能競爭又是一回事；就算美國開放船上檢疫處理，有沒有競爭性他很懷疑。

Lin Bay好油在臉書發文說，台灣芭樂以前無法外銷美國，是因美國惡意刁難，要我們補墨西哥果蠅相關資料，我們沒有墨西哥果蠅，怎麼做墨西哥果蠅相關資料。檢疫有時候看起來很理性，實際上一點也不理性，往往檢疫開放與否是政治談判籌碼。

他說，美國主要的番石榴（芭樂）有80%來自墨西哥，外型圓形，外皮為淺黃色，果肉色似奶油，白，厚，芳香，口感偏甜，另20%來自泰國，品種與台灣珍珠芭樂接近，風味上較薄弱，子也較多，甜度跟脆度都較台灣差。芭樂在美國零售價依通路不同每磅在2~8美金之間。

他表示，台灣最大的芭樂外銷市場是加拿大比例約佔60%以上，還能保留住市場的原因，主要有三個，1. 沒有檢疫的問題，所以不需要額外處理。2. 有16天的快船，芭樂過去之後還有10多天的機會賣，超市的耗損相對低。3. 供應價在合理的接受範圍內，使末段零售的價格穩定，消費者接受。但這幾年越南芭樂開始衝擊加拿大市場，未來能不能保持住加拿大市場，他個人是覺得很悲觀。

他說，台灣到北美的航運，都是先往北到日本到高緯度地區之後再航向加拿大，再到美國；如果到美國西岸，快船的話應該也在20天以上時間，那麼低溫檢疫在哪邊做？如果在船上做則還有機會，如果在台灣先做完，在船運那耗損一定大量增加，就根本沒機會了。

(中時電子報)