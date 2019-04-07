教育部每年寒暑假邀請國際數理學科奧林匹亞師資團隊，規畫數學、物理、化學、生物、地球科學及資訊科學等類科，巡迴至原住民重點學校辦理科學營隊，培育有潛力的學生成為原住民族科學研究人才。

教育部國教署自107年起辦理「高級中等學校原住民族學生科學人才培育計畫」，加強中等學校原住民族學生的科學基礎理論及實驗操作之能力，進而篩選出對科學專業有興趣的學生進行拔尖課程，讓他們可以發揮科學方面的潛力

，未來有機會成為科學研究人才。

以今年寒假為例，就在一些原住民學校陸續辦理數學、物理、化學、生物、地球科學及資訊科學各梯次的培訓營。其中地球科學培訓營係委請台師大學科學教育中心與地球科學系團隊，在屏東女中舉辦「原住民學生地球科學培訓營」，讓中南部的學生可就近參與，並可參訪南部的科學機構及實地接觸南部獨有的地質生態。

教育部國教署表示，這次課程涵蓋天文、氣象、海洋、化石、地震及台灣地質，在天文氣象方面，安排學員赴交通部中央氣象局高雄氣象站觀看觀測坪作業;在認識海洋方面，參觀國家實驗研究院臺灣海洋科技研究中心，讓學生了解各實驗室與設備對我國在海洋研究工作上的發展。

在天文課程方面，安排光譜儀DIY，學生觀察在不同光源下的光譜譜線，並練習操作望遠鏡;另在地質課程方面，特別邀請國立自然科學博物館王士偉博士向學生介紹各類岩石、礦物、化石，且學習如何透過顯微鏡觀察微體化石。

此外，特別安排同學到恆春半島進行地質考察，沿著獅子頭海岸一路到石珠海岸觀察各類岩層、節理、珊瑚礁與化石，亦讓學生體驗地質考察該有的態度與工具的運用，以及有機會像做研究一樣於野外考察中採集標本。

4天3夜的地球科學營隊課程中，學員表示，最令人印象深刻的是地震測報單元，課程中介紹藉由網路平台上的資料，並分析地震波、知道所在位置的震度，他們也可以成為地震專家，並將地球科學基本知識轉化為素養應用在生活上

(中時 )