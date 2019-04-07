KYLE GUY WAS FOULED.



He head to the line with a chance to WIN THE GAME. pic.twitter.com/DuF7NEQd32 — CBS Sports (@CBSSports) 2019年4月7日

這麼充滿戲劇化的比賽過程，也只有美國大學(NCAA)男籃準決賽才看得到！維吉尼亞大學7日靠著凱爾蓋伊最後0.6秒的3罰俱中，驚險以63比62氣走奧本大學，如願挺進全國總決賽，對手將看德州理工大學與密西根州大之戰結果。

原本奧本大學末節打出14比0猛攻，轉眼從10分落後變成4分領先，維吉尼亞大學直到最後7.4秒，才靠蓋伊三分球打破5分多鐘的得分乾旱期，接下來奧本大學靠著哈波兩罰中1，仍把領先差距維持在2分，但爭議判決隨之出現。

Did the refs miss one? #MarchMadness pic.twitter.com/WDet9obKZV — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月7日

因為維吉尼亞大學前鋒傑若米的運球，不小心打到自己的小腿彈走，結果他竟然撿起來繼續運球，根據美國大學男籃規則，這球應該是兩次運球違例，可是裁判並未吹判，反而吹了奧本大學防守犯規，等同幫助維吉尼亞大學死裡逃生。

接下來更不可思議的畫面出現，打到最後0.6秒，蓋伊的三分出手遭到對方阻擋犯規，儘管奧本大學不斷跟裁判抗議並無犯規，蓋伊仍然穩穩全部罰進，也讓維吉尼亞大學帶走總決賽門票，奧本大學球員賽後紛紛表達對於裁判的不滿。

(中時電子報)