中美第9輪貿易談判於美東時間5日結束，中國大陸官媒新華社6日晚報導，雙方已就多項議題協議文本取得新的進展；同時有媒體注意到，此輪談判後，美國總統川普與大陸談判代表劉鶴會晤時，兩人的座位距離較前幾輪會談愈坐愈近，外界認為是談判氣氛良好的徵兆。

大陸談判代表劉鶴與於3日至5日在華府和美國貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽進行為時3天的第9輪貿易談判。

據新華社報導，在劉鶴與於3日至5日在華府和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行為時3天的第9輪貿易談判後，中美雙方已就「技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制」等協議文本，取得新的進展。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）在談判結束後發表聲明，表示雙方還有很多工作要做，（雙方）部長級、副部長級官員及代表團成員將繼續接觸，以解決懸而未決的議題。而華府也要求北京停止對產業提供補貼，擴大對美國企業開放，提高對美國農產品和能源產品的採購，以縮減中國大陸對美國的大幅貿易順差。

此外，外界注意到劉鶴此行與川普見面時，兩人的座位距離較前幾次大幅靠近，從1月與2月時的「斜對面坐」，到這次的「排排坐」，外界認為兩人愈靠愈近，顯示中美談判氣氛良好，雙方都有意願達成協議。而此回劉鶴訪美國貿易代表處的辦公室時，他面露笑容，外媒指出「這是劉鶴罕見表露情感」。

外界注意到劉鶴此行與川普見面時，兩人的座位距離較前幾次大幅靠近，認為是談判氣氛良好的徵兆。圖為2月23日川普會晤劉鶴時，兩人面對面坐。（美聯社）

至於未來談判發展，白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，劉鶴訂於談判結束後回北京，雙方將以視訊方式繼續解決懸而未決的問題，「（談判）沒有停下來，現在還在進行的過程中」。他也提到，北京承諾的若干改革雖大致談定，但諸如不得操縱匯率的協議，以及確保中國大陸兌現承諾的落實機制，以及美國對價值2500億美元商品加徵關稅的狀態等議題，都必須解決。

(中時電子報)