民進黨黨內初選蔡賴，目前正在協調階段，卻不斷傳出挺英派施壓賴清德退選，民進黨大老林濁水今天質疑蔡英文總統，如果堅持自己不退又堅持協調，那出發點可能公平、民主？認為民進黨民主性公平性要求有多高，現在正在接受考驗之中。

林濁水今天在臉書表示，從邏輯看民進黨的初選、協調與勸退，協調有兩種，一是協調初選程序。二是勸退。前者單純，後者註定麻煩。變數多，一不小心問題小不了。

勸退也有兩種：一是勸退支持較低的，二是勸退支持度較高的。他說，一個求勝的黨，依勝選邏輯，第一種是常態，第二種比較怪。如果兩人都表明自己可以接受勸退，那麼勸退的協調至少在出發點上是公平的、民主的。

林濁水質疑，如果堅持自己不退又堅持協調，那出發點可能公平、民主？真的是要冠冕堂皇的協調，還是只要施壓叫對方退？他認為「民進黨求勝心多強民主性公平性要求有多高，現在正在接受考驗之中」。

(工商 )