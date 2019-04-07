日月周邊山區，賞螢據點不少，此刻到5月，為最佳賞螢季節。（資料照片／日管處提供）

日月潭賞螢季相關資訊。（日月潭國家風景區管理處提供）

遊客陸續通過賞螢區管制點，並針對身上所有的照明器材包覆紅玻璃紙，以免燈光混淆螢火蟲的活動判斷而造成傷害。（沈揮勝攝）

社區志工協助小朋友整理、管理燈具。（沈揮勝攝）

賞螢活動現場。（沈揮勝攝）

蓮華池賞螢活動管制點。（沈揮勝攝）

魚池鄉蓮華池生態豐，學術界視為台灣物種挪亞方舟，貫穿林間的投66號道路0到1.2K路段，是中台灣知名賞螢祕境，當地「蓮花池護溪保育協會」14年前首辦賞螢活動，今年搭配「森林生態教育」課程，昨晚揭幕登場，吸引不少慕名遊客體驗寧靜、享受夢幻。

社區志工黃長楨、陳振權說，目前螢火蟲數量還略顯稀疏，但下周起應會明顯增加；首日到場賞螢者，以附近各大露營區的營宿遊客為主，目前散客還不多，但往後幾周將會隨著螢況加溫而陸續湧進。

魚池鄉民代表會主席梁政裕，關心賞螢現場的安全與秩序，特別在活動正式啟動時，從魚池街區大老遠趕來現場。

他說，今年除了日管處協助整合日月潭周邊各賞螢區，提供資訊平台，魚池鄉公所與鄉代會、林試所蓮華池研究中心，以及蓮華池所在地五城村10家民宿或露營區，有的提供資源、有的挹注經費，讓遊客得以免費進入賞螢區，並享有免費解說及保險。

首批遊客為來自埔里地區的曾姓家族，他們因部分人口擴散到外地，清明節返鄉團聚並一起出遊。現住新北市新莊區的曾用勳、住埔里的曾瀚緯說，大日月潭地區有多處賞螢地，但專程來蓮華池賞螢還是頭一遭；這裡環境佳、氛圍感不錯。

蓮華池賞螢活動將延續到5月12日，每周六、日的晚間6點30分到9點30分有志工及導覽老師駐點，非假日賞螢路段無特別管制。其他另有頭社、桃米、潭南等賞螢區活動，也陸續啟動中，相關資訊可參考「再發現。動感日月潭！」臉書粉絲團。

(中時 )