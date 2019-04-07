網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜再度展現掃毒決心，在臉書表示將打造一個宜居的大高雄。不過，許多網友留言卻大歪樓，稱韓是「第一個看到去夜店臨檢 還被歡呼的官員」！

韓國瑜昨日在臉書發文表示，他的十四項政見之一，所以是掃蕩毒品，是因為台灣整體社會的毒品氾濫問題日趨嚴重，吸毒犯罪問題層出不窮，更令人憂心的是吸毒年齡層出現幼齡化的趨勢，近年來更出現多種新興毒品，利用糖果、梅粉、茶包等無害偽裝降低青少年心防，更方便毒品在校園和青少年出入的場所內流竄，對我們下一代成長發展造成極大的傷害與威脅。再者，毒品犯罪的再犯率極高，一旦沾染便極難戒斷。因此，杜絕毒品一定要由校園和青少年活動的場所開始，強力督導毒品防制工作，務必讓青少年遠離毒害。

接著，韓國瑜提出掃毒的具體做法。他指出，高雄市政府會運用派出所的公權力、學校的行政力、社區志工的行動力，凝聚管區、校區、社區三區力量形成防毒網絡，由市政府做警察、教師和志工最堅實的執行後盾，徹底防堵毒品進入校園，絕不讓毒品殘害年輕學子！讓我們一起拒絕毒品！打造宜居無毒大高雄！

對於日前自身首度親率市府跨局處組成的「防制毒品聯合查察小組」，前往知名夜店臨檢，意外引起全場暴動一事，韓國瑜表示，「這是我第一次踏足夜店，十分慎重之餘也有些許新奇。我親眼見識到了夜店的熱鬧與精彩，也實在很不好意思打擾到當天在場的各位好朋友們，並且非常感謝大家的熱情與配合。身為高雄市市長，我希望每個人都能玩得開心、盡興而又安全，因此我更要強調警察執行治安任務與政府貫徹掃毒目標的決心與重要性」。

而底下網友留言也紛紛大歪樓，「台灣第一個去夜店臨檢被歡呼的，哈」、「您是我第一個看到去夜店臨檢，還被歡呼的官員」、「韓市長人氣高去臨檢夜店，裡面的人民嗨到爆， 因為大家信任你！ 期待你！所以你一定要堅持的出來選總統！加油」、「夜店臨檢又創台灣記錄，韓市長太優了啦！您真正是有正能量的政治人物，總是把人民放在第一位，有您在的地方，就有歡樂與希望。韓市長加油，市府團隊加油!!! 祝美國行順利，滿載而歸」！

(中時電子報)